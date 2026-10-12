Собянин: 16 беспилотников ВСУ уничтожены средствами ПВО Минобороны

Шестнадцать беспилотников уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Об этом рассказал утром понедельника, 12 октября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал мэр столицы в своем официальном "Макс"-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее командир подразделения беспилотных систем российской армии с позывным Сват рассказал, что вражеские беспилотники уничтожаются тараном или дистанционным подрывом. Расчеты БПЛА-ПВО в круглосуточном режиме несут боевое дежурство и ведут поиск беспилотных средств противника, которые пытаются атаковать территорию России.

В Минпромторге подчеркивали, что исключительно зенитными ракетами задачу противовоздушной защиты не решить, поэтому в России создана целая линейка лазерных комплексов, которые борются с вражескими дронами. Ведомство подтвердило, что российские власти продолжают активно заниматься развитием системы противовоздушной обороны (ПВО).