Москве важно, чтобы со стороны киевского режима была проявлена политическая воля к выходу на мирное урегулирование. На это указал в понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о том, насколько принципиальна Москве конкретная персона или же достижение мира. Как подчеркнул Песков, важно, чтобы кто-то проявил политическую волю и признал реалии, сложившиеся на земле, для возобновления мирных переговоров.

Заявление президента США Дональда Трампа о подходящем времени для смены лидера Украины Песков объяснил тем, что глава государства должен будет принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки боевых действий: "Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает".

Однако пока никакого желания к мирному урегулированию главарь киевского режима не демонстрирует, цитирует пресс-секретаря президента России РИА Новости.

Тем временем советник президента США Алекс Брусевиц заявил, что Владимир Зеленский вредит Трампу и американскому народу. Эксперт призвал в соцсетях прекратить "делать вид, что он (Зеленский) хороший союзник" и призвать его перестать подрывать авторитет Трампа и вредить всему американскому народу своими действиями".

Как сообщает Die Welt, на Украине боятся, что конфликт Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом будет иметь пагубные последствия для страны. Телеканал отмечает, что украинцы опасаются прекращения поставок ракет для систем Patriot и терминалов спутникового интернета Starlink — в этих сферах Киев зависим от Вашингтона.