Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел в малайзийский порт

Отряд кораблей Тихоокеанского флота сделал остановку в порту Баттерворт - в этот город Малайзии российские силы ВМФ заходят впервые.

Экипажи фрегата "Маршал Шапошников", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и танкера "Печенга" совершают длительный поход, который стартовал 10 сентября во Владивостоке.

На малазийском берегу их встретили представители местного военного командования, а также сотрудники российского посольства. В рамках делового визита запланирован в том числе ряд различных культурных и спортивных мероприятий.