Трамп рассержен на Зеленского: "Киев воспринимает помощь как нечто должное"

Дональд Трамп "очень зол" на Зеленского. Об этом сообщает Axios. Издание отмечает, по мнению американского президента, главарь киевского режима воспринимает поддержку Вашингтона, как нечто само собой разумеющееся.

Между тем, призыв хозяина Белого Дома сменить Зеленского в Киеве вызвал настоящую панику. Главарь судорожно обзванивает европейских спонсоров, а те, в свою очередь, обещают всё новые пакеты финансовой помощи Украине для закупки беспилотников и ракет. В Брюсселе звучит мнение, что Европе больше не стоит рассчитывать на Штаты в вопросах поддержки киевского режима.

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18 месяцев усилий европейских лидеров - коту под хвост. Wall street journal пишет: отношения Трампа и Зеленского достигли самой низкой точки с начала 2025 года, со времен их скандальной перепалки в Овальном кабинете.

"Думаю, Украине пора сменить президента, заявил Трамп журналистам. Он обвиняет Зеленского в продолжающейся войне с Россией, а также в авиаударах Киева, приведших к высоким ценам на дизельное топливо в США и во всём мире. Трамп добавил: ему лучше бы это прекратить", - пишет издание.

Призывы Трампа сменить Зеленского вогнали в шок не только главаря киевского режима, но и его европейских патронов. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль оперативно выступил со словами поддержки в адрес украинских чиновников и в который раз повторил: Берлин с Киевом до конца. Впрочем, эти мантры с каждым разом работают всё слабее. Журналисты немецкого Bild уверены: Вашингтон готов идти ва-банк и прекратить обмен разведданными с ВСУ. Для Зеленского и его свиты это будет полным разгромом.

"Советники Зеленского просто потрясены и потеряли дар речи от новостей из Вашингтона. Много телефонных разговоров с европейскими партнерами. Но самая большая проблема - Трамп фактически прекращает сотрудничество с разведкой. Фактически, президент США призывает положить конец украинским атакам на нефтегазовые объекты", - пишет Bild.

За поддержкой Зеленский побежал на американские каналы. В интервью ABC давит на жалость, и слезно обещает провести выборы. Но есть нюанс.

"Трампу и Маску проще давить на Украину, чем остановить Путина. Они не могут найти способ остановить Путина, потому что это сложнее, чем давить на других. Проще говорить о ценах и связывать их с Украиной, хотя все понимают, что цены растут из-за войны на Ближнем Востоке. При всём уважении к президенту Трампу, выбор того или иного лидера предстоит решать нашему обществу и народу", - заявляет Зеленский.

Пока Зеленский находится в стадии отрицания, в Европе уже прорабатывают принятие. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилус уверен: ЕС и Киеву больше не следует рассчитывать на помощь США в урегулировании украинского конфликта. Газета Financial Times сообщает: Вашингтон угрожает заблокировать поставки оружия для ВСУ, отменив программу предполагающую закупку странами НАТО вооружений для Украины из запасов США. Главарь киевского режима целый день на телефоне, о чём рапортует в своих соцсетях. Пообщался с польским премьером Туском. В агонии дозвонился и до новоиспечённого главы британского парламента Бёрнэма. Истерику Зеленского попыталась успокоить Урсула фон дер Ляйен, пообещав дополнительное финансирование на покупку дронов и ракет.

"Украина будет в центре внимания на заседании Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим её финансовые потребности на следующий год и то, как мобилизовать новую глобальную поддержку. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для дронов и ракет, чтобы укрепить оборону Украины и защитить её небо. Мы также должны открыть ещё два кластера глав в переговорах", - заявила она.

Оппозиционные партии Германии призывают по примеру Трампу тоже заключить с Россией дизельную сделку. Только так, по мнению политиков, можно спасти немецкую промышленность, которая с каждым днём всё сильнее входит в крутое пике.