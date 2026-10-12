В России с начала года вычислили почти 200 подростков-террористов

За первое полугодие 2026 года преступления террористического характера совершили почти 200 российских подростков.

Чаще всего они попадают под влияние украинских кураторов и предпринимают попытки уничтожить объекты транспортной инфраструктуры, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. При чем неважно, из какой семьи ребенок – на преступление идут даже дети из благополучных семей

"Если в 2024 году к ответственности привлечены 98 человек, то в первом полугодии текущего года уже 196 подростков были уличены в подобных деяниях", - рассказала она ТАСС.

Для вербовки детей, злоумышленники используют закрытые игры, онлайн-игры и анонимные чаты. Они обманывают, запугивают и шантажируют детей, а также играют на их незнании уголовного кодекса. За "помощь" кураторы часто обещают легкий заработок и уход от ответственности.