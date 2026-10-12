Англия, Германия, Франция и Польша стояли за приходом неонацистов к власти на Украине в 2014 году.

"Все происходящее сегодня - следствие тех событий", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот в результате трехмесячного противостояния между сторонниками евроинтеграции и ее противниками. Президент страны Виктор Янукович был отстранен от власти. Рада назначила внеочередные президентские выборы на 25 мая 2014 года, на которых победил Петр Порошенко.

Население юго-восточной Украины не поддержало новые власти. В Крыму прошел референдум о воссоединении с Россией, а на территории Донецкой и Луганской областей были провозглашены неподконтрольные Киеву ДНР и ЛНР. Украинские власти обвинили Донбасс в сепаратизме и начали силовую операцию.

В 2019 году Порошенко подписал изменения в конституцию, закрепившие стремление страны в ЕС и НАТО. Его курс на евроинтерграцию и репрессивную политику в отношении жителей Донбасса поддержал пришедший к власти в апреле 2019 года Владимир Зеленский.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию (СВО). 30 сентября 2023 года ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России в результате референдумов.