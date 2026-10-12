Рособрнадзор добавил задания в ЕГЭ по истории и математике

Количество заданий в ЕГЭ по истории и профильной математике станет больше на одно.

В профильной математике количество заданий вырастет с 19 до 20, а максимальный первичный балл - с 32 до 33. В истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимальный первичный балл - с 42 до 43, передает РИА Новости.

Нововведение не повлияет на сложность и продолжительность экзаменов, заверили в ведомстве. На ЕГЭ по профильной математике отводится 3 часа 55 минут, а на ЕГЭ по истории - 3 часа 30 минут.

При оценке нагрузки необходимо учитывать не только число заданий, но и то, каким образом меняется их содержание и структура, отметили в Рособрнадзоре.