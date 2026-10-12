"Мне это было все очень больно": Николай Басков решил развестись после случайно подслушанного разговора

Николай Басков дал откровенное интервью. "Золотой голос России" рассказал детали развода со Светланой Шпигель.

Певец был женат лишь раз. В 2001 году "натуральный блондин" сыграл свадьбу с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. Через пять лет жена родила певцу наследника, которого назвали Бронислав, и дали двойную фамилию Басков-Шпигель.

Пока Николай пропадал на гастролях, Светлане приходилось самой заботиться о маленьком Брониславе. Вскоре отношения в звездной семье изрядно испортились. В 2008 году Басков и Шпигель развелись. Светлана забрала сына и ушла, а Николай потом не раз жаловался, что бывшая жена не разрешает ему общаться с Брониславом.

Лишь сейчас Басков решил рассказать детали развода. "Никогда об этом никому не говорил... Я слышу, как разговаривает моя бывшая жена с моей бывшей тещей по телефону, и они обсуждают меня. И в разговоре сквозит такая фраза: "Да, кто он такой, куда он денется? Подобрали его, сделали", - припомнил Басков.

После этого артист принял решение расстаться с женой. Он даже заплатил ее подруге, чтобы та на некоторое время увезла Светлану, а Николай пока бы собрал вещи. Вот только уход Баскова задел самолюбие Шпигель. "Я выключил все телефоны, я взял новый телефон. Потом пошли угрозы, потом статьи в газетах. Мне это было все очень больно. Я не смог просто это пережить. Это нагнетание, мне пришлось из страны уехать тогда на какой-то период времени", - признался артист.

Постепенно шумиха вокруг Николая Баскова поутихла. "Золотой голос России" до сих пор помнит, что напился, когда наконец получил развод, сообщается в программе "Новые русские сенсации".

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