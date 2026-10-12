Бывшая возлюбленная неожиданно отреагировала на женитьбу Павла Табакова: "Ждем детей!"

На днях стало известно, что актер Павел Табаков женился. Одной из первых отреагировала на новость его экс-возлюбленная, мать его единственной дочери, актриса Софья Синицына.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Софья Синицына высказалась о женитьбы своего бывшего возлюбленного, актера Павла Табакова. "Поздравляю моих любимых! Ждем детей! Ура, теперь я могу комментировать, как Гуф под постами Айзы! За локацию для свадьбы — респект!" - высказалась актриса.

Отметим, что сама Софья, несмотря на то, что родила Павлу ребенка, так и не дождалась от него предложения. Дочери Мии уже шесть лет. Правда, сами артисты расстались еще до появления девочки на свет. Несмотря на разрыв, Павел участвует в воспитании дочери.

Напомним, 10 октября стало известно, что Павел Табаков женился на PR-директоре Ксении Ермоленко.Пара оформила брак после пяти лет отношений. Церемония регистрации прошла в Особняке Спиридонова.

Интересно, что Ксения старше Павла на шесть лет. Предположительно, будущие супруги познакомились через общих знакомых. В прошлом Ермоленко работала с Марусей Фоминой, еще одной бывшей возлюбленной Табакова.

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