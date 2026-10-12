Визит Уиткоффа и Кушнера в Россию откладывается

Cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер отложили планировавшийся визит в Москву до выяснения обстоятельств. Об этом рассказали в воскресенье, 11 октября, информированные источники.

По словам собеседников Axios, поездку решили перенести после объявления о готовящихся поставках дизельного топлива из России и слов Дональда Трампа о необходимости сменить украинское руководство.

Издание пишет, что Уиткофф и Кушнер отложили визит в Москву до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейские страны согласовать новое единое предложение для президента России Владимира Путина.

Financial Times накануне писала, что встреча представителей США и Украины в Майами закончилась досрочно после того, как Дональд Трамп объявил о сделке по дизелю с Россией. Газета пишет, что "украинская команда была застигнута врасплох". Продолжать переговоры Киев не стал после предупреждения из Вашингтона о том, что украинская армия лишится американских разведывательных данных, если не прекратит атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Тем временем бывший депутат Верховной рады Украины, один из богатейших граждан страны Вадим Новинский после сделки России и США по поставкам нефти и нефтепродуктов призвал Владимира Зеленского отказаться от власти. Как написал политик в соцсетях, Верховная рада должна осознать ответственность перед народом и сформировать рабочую группу для переговоров с Москвой "без посредников, без предварительных условий и без дипломатического диктата со стороны так называемых партнеров".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Уиткоффа и Кушнера всегда охотно принимают в Москве, а российский лидер Владимир Путин "всегда рад с ними встречаться". При этом подтверждать какие-либо даты в контексте следующего приезда американских переговорщиков в Россию Песков отказался, отметив лишь, что этого визита "можно ожидать".