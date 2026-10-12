Сара Фергюсон готовится нанести сокрушительный удар по монархии: ждет только смерти Карла III

Сара Фергюсон ждёт смерти короля Карла III, чтобы опубликовать разоблачительные мемуары. Любимая невестка Елизаветы II готовится нанести сокрушительный удар по монархии.

Как сообщили RadarOnline источники из дворца, Фергюсон собирается рассказать о своем бывшем муже, 66-летнем Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре, Джеффри Эпштейне, а также о членах королевской семьи. Создание мемуаров держится в секрете, представитель Сары уверяет, что никаких "переговоров" о подобной сделке не велось, и подчеркнул, что экс-герцогиня не пишет книгу с личными воспоминаниями.

"Сара понимает, что, пока Карл остаётся королём, публикация интимных подробностей жизни семьи потенциально могла бы стать финансовым самоубийством и выглядела бы бестактно. Но она смотрит гораздо дальше в будущее. Всегда найдутся издатели, заинтересованные в её истории, будь то через пять, десять или пятнадцать лет. Как утверждается, она ждёт смерти Карла, чтобы сделать этот шаг. Фергюсон не хочет закрывать дверь, за которой теоретически может находиться финансовая безопасность для неё самой и Эндрю", — утверждает источник в королевских кругах.

При этом нет никаких доказательств того, что Карл III предлагал Фергюсон или Эндрю финансовую поддержку. Букингемский дворец также не давал оснований полагать, что подобная договорённость рассматривается.

Недавно появились сообщения о том, что американские издатели проявили интерес к потенциальной книге Фергюсон и готовы были предложить за неё семизначную сумму. Книга могла бы затронуть отношения Сары с Эндрю, связи с Эпштейном, а также её взгляды на Карла III, 42-летнего принца Гарри и его 45-летнюю супругу Меган Маркл.