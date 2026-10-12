Басков вернулся к Федоровой и упал ей в ноги: "Прости, без тебя не могу"

Когда-то Николай Басков и Оксана Федорова считались одной из самых красивых и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Многочисленные фанаты не могли дождаться, когда "золотой голос России" сделает предложение королеве красоты. Однако вместо этого влюбленные расстались.

В новом интервью Николай Басков наконец рассказал, почему у них с Оксаной Федоровой не получилось. По словам артиста, страсти кипели настолько сильно, что в какой-то момент он понял, что начал терять себя. "Натуральный блондин" натурально потерял голову.

"Я прожил эти два года безумно влюбленным, и в то же время я с ума сходил по ней, я стал терять себя. Я все стал забывать, безумно ее ревновал ко всему, я хотел, чтобы она со мной была 24 часа в сутки", - объяснил Басков.

Певец даже несколько раз пытался расстаться с Оксаной Федоровой, но каждый раз возвращался. Причем ему было совершенно неважно, в какое время дня и ночи приходить к возлюбленной и молить о прощении. "Я возвращался, падал в ноги, пришел однажды в четыре утра домой, принес ей 101 розу, упал прямо в ноги и говорю: "Прости, без тебя не могу", - припомнил артист.

Самое интересное, что окружение было уверено, что со дня на день Басков и Федорова объявят о свадьбе. Так, друзья с нетерпением ждали предложения, а мать Николая и вовсе не сомневалась, что скоро погуляет на грандиозном торжестве. Вот только сам "золотой голос России" все чаще ловил себя на мысли, что эти отношения его изматывают.

В итоге Николай и Оксана приняли окончательное решение расстаться. О том, что больше не вместе, они объявили публично. При этом в программе "Новые русские сенсации" "натуральный блондин" допустил, что тогда через пару месяцев мог снова вернуться к Федоровой, но та уже нашла новую любовь и через полгода вышла замуж.

Напомним, певец был женат лишь раз. В 2001 году "натуральный блондин" сыграл свадьбу с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. Через пять лет жена родила певцу наследника, которого назвали Бронислав, и дали двойную фамилию Басков-Шпигель.

Пока Николай пропадал на гастролях, Светлане приходилось самой заботиться о маленьком Брониславе. Вскоре отношения в звездной семье изрядно испортились. В 2008 году Басков и Шпигель развелись. Светлана забрала сына и ушла, а Николай потом не раз жаловался, что бывшая жена не разрешает ему общаться с Брониславом.

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