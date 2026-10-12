ЕС задумал обложить санкциями российское производство ракет

Новый санкционный пакет Европейского союза будет включать рестрикции, направленные против российского военно-промышленного комплекса. Об этом рассказали осведомленные источники.

Как сообщили собеседники Politico, Брюссель стремится надавить на российскую "оборонку", в том числе — производство ракет.

Также среди ограничительных мер, которые предполагается ввести на три года, источники называют визовые ограничения для россиян — как для бывших военнослужащих, так и для обычных туристов. Наряду с этим рассматривается возможность ограничения передвижений российских дипломатов по территории ЕС.

Европа продолжает санкционную политику, выражая при этом резкое недовольство стремлением американских властей восстановить диалог с Москвой. Возмущение Брюсселя вызвала договоренность России и Соединенных Штатов о поставках дизельного топлива — российские власти частично сняли для этого эмбарго на экспорт дизеля, а Минфин США выдал соответствующую лицензию.

При этом Европа продолжает нести грандиозные убытки из-за отказа от недорогих российских энергоносителей. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что в ближайшее время ЕС придется потратить дополнительные 100 миллиардов евро из-за роста цен на газ.