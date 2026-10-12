Венгрия наотрез отказалась снабжать Украину оружием

Венгрия не станет оказывать военную помощь киевскому режиму, в том числе — не допустит транзита оружия через свою территорию. С таким заявлением выступил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

Как заявил политик в интервью финской газете Helsingin Sanomat, Будапешт не собирается менять свою позицию относительно оказания военной поддержки Украине, а также не разрешит провозить вооружения для украинской армии через свою территорию.

Мадьяр напомнил про важность урегулирования вопроса прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а также заявил, что соглашение в этой сфере уже достигнуто.

Ранее государственный секретарь венгерского Министерства иностранных дел Дьердь Велкеи заявил, что для Венгрии жизненно важно гарантировать мир и отсутствие разногласий в собственной стране, поэтому Будапешт не собирается отправлять Киеву "ни солдат, ни оружие".

При этом председатель венгерской оппозиционной партии "Фидес" Янош Бока попенял властям страны на то, что они одобрили очередной кластер переговоров для вступления Украины в ЕС, а также финансирование ее военных расходов со стороны ЕС. Политик подчеркивал в социальных сетях, что "это можно назвать чем угодно, но только не результативной венгерской внешней политикой".