Жена сообщила о состоянии бывшего Волочковой Игоря Вдовина: "Кому-то это было нужно"

Известная ведущая Елена Николаева вышла на связь. Она прокомментировала информацию о госпитализации супруга, бизнесмена Игоря Вдовина.

На днях в Сети появилась новость, что бывший возлюбленный Анастасии Волочковой, предприниматель Игорь Вдовин попал в больницу с сердечным приступом. Сообщалось, что якобы бизнесмена откачивают в реанимации, а его состояние оставляет желать лучшего.

Журналисты связались с Анастасией Волочковой. Но балерина дала понять, что не знает ничего о бывшем избраннике. Тогда представители СМИ дозвонились до его супруги, телеведущей Елены Николаевой.

"Чувствует себя хорошо, особенно относительно озвученного в новости диагноза. Спасибо за беспокойство всем, друзьям. После публикации новости у Игоря разрывался телефон. Звонили все друзья, кажется. Как в день рождения или в Новый Год. Подарили праздник", - высказалась о состоянии Вдовина супруга.

Таким образом телеведущая дала понять, что информация о госпитализации бизнесмена не соответствует действительности. Елена Николаева не знает, зачем такое тревожное сообщение появилось в Сети. "Наверно, кому-то это было нужно", - предположила Николаева в беседе с "КП".

Напомним, что Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин в 2007 году сыграли пышную свадьбу в Екатерининском дворце. Позже балерина призналась, что официально брак с бизнесменом зарегистрирован не был. Однако именно от него артистка родила своего единственного ребенка - дочь Ариадну.

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