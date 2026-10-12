Пушилин сообщил о начале боев за шахту "Добропольская"

Российские военные начали бои за шахту "Добропольская" в ДНР.

В настоящий момент наши бойцы выбивают противника из рудника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Группировка войск "Центр" продолжает освобождение города Доброполье, сейчас ее силы сконцентрированы на зачистке жилой застройки, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВС России заканчивают зачистку Доброполья. Город важен тем, что является одним из ключевых направлений для дальнейшего продвижения ВС России в Донбассе. После взятия Доброполья, российские военные смогут начать охват Краматорска и Славянска.