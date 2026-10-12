Отец и дочь получили до 18 лет колонии за госизмену и помощь ВСУ

Южный окружной военный суд вынес приговор отцу и дочери, которые помогали украинским террористам вербовать добровольцев в ВСУ.

Мишанина Д.В., 1971 года рождения, и его дочь Мишанину О.Д., родившуюся в 2007 году, приговорили к 18 и 7 годам лишения свободы соответственно по делу о государственной измене, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Следствие установило, что отец и дочь самостоятельно связались через Telegram с представителем украинской террористической организации, которая занималась вербовкой добровольцев.

Получив необходимые инструкции, россияне помогали террористам вербовать добровольцев, а также передавали информацию о военных и объектах ВС России в регионе.

"Они также планировали выезд на территорию Украины для участия в боевых действиях против нашей страны", - отметили в спецслужбе.

Мишаниных задержали в Сочи при попытке выехать за границу. Были возбуждены уголовные дела о государственной измене и о приготовлении к участию в деятельности террористической организации.