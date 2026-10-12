Ударный потенциал Украины изо дня в день сокращается. На это указал в понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, российские бойцы наносят удары по местам хранения компонентов оружия, которое применяют украинские националисты, а также по местам сборки, производства и ракет, и беспилотников.

При помощи таких ударов и происходит сокращение ударного потенциала киевского режима, цитирует пресс-секретаря главы государства РИА Новости. Дмитрий Песков также заявил, что кто-то со стороны киевского режима должен проявить политическую волю и признать реалии на земле, чтобы выйти на мирное согласование.

Ранее Дмитрий Песков подчеркивал, что в оценке положения дел в зоне специальной военной операции верить надо не "уткам", которыми в наше время не гнушаются даже уважаемые западные средства массовой информации, а реалиям на фронте.

Президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин назвал праведной борьбу русских людей, в том числе Донбасса и Новороссии, за свободу и справедливость. Российский лидер напомнил, что решение жителей этих регионов о воссоединении с Россией, выраженное на референдумах, было предельно ясным, четким и законным.