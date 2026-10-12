Сожитель сделал заявление о диагнозе Алены Рапунцель: вот что происходит на самом деле

Одна из самых известных выпускниц "Дома-2" Алена Савкина (Рапунцель-младшая) призналась, что у нее рак четвертой стадии. Многодетная мама еще летом начала лечение. Она показала снимок из онкоцентра, на котором предстала без волос.

По словам Алены, когда ей объявили диагноз, Александр Смуров, которого Савкина называет мужем, выставил ее вместе с детьми из квартиры. "Мне очень страшно, очень тяжело и очень больно сейчас. Полтора месяца лежу в больнице. А еще меня предал самый дорогой в моей жизни человек. Ушел и оставил одну, начал новую жизнь, будто бы меня и не было. У нас с детьми не осталось денег, нет дома", — сообщила Рапунцель-младшая в личном блоге.

Однако позже подруга Алены Саша Черно рассказала, что Александр продолжает помогать возлюбленной, мол, старший сын живет с ним. "С Сашей они вместе, все хорошо. Просто поссорились. Ей сейчас тяжело из-за разных факторов", — отметила Черно.

Вышел на связь и сам Смуров. Мужчина сообщил, что не уходил из семьи.

"Я категорически не согласен с тем, что говорят: мол, я бросил Алену после того, как узнал о ее заболевании. Я не принимал решения оставить ее в трудный момент. О том, что наши отношения якобы завершены, я узнал из средств массовой информации. Все это время я занимался вопросами организации лечения, взаимодействовал со специалистами и заботился о детях. Они не остались без моей поддержки", — подчеркнул мужчина.

Отдельно Александр сделал заявление о диагнозе Алены. Он сообщил, что не будет транслировать в Сеть столь личные детали.

"Я не намерен раскрывать подробности лечения, нашей личной жизни и обстоятельств, касающихся детей. Все это должно остаться внутри семьи", — заключил бизнесмен.