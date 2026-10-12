Визовые центры Кипра в России возобновили прием документов

Визовые центры Кипра возобновляют прием документов в России с 12 октября. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточняет АТОР в своих социальных сетях, пока сайты визовых центров Кипра работают некорректно. Главная страница и форма авторизации для онлайн-записи доступны, однако отдельные разделы открываются с ошибками.

Граждане России, не сумевшие подать документы на визу из-за сбоя, не должны предпринимать повторные попытки — визовый оператор свяжется с заявителями, цитирует заявление Ассоциации туроператоров России ТАСС.

В начале лета посольство Кипра в Москве предупредило о прекращении приема заявлений через визовые центры BLS International. Это объяснялось завершением срока действия договора с компанией и поисками нового поставщика визовых услуг. После возобновления работы произошел технический сбой: в начале октября прием документов временно приостановили в шести городах России.

Информированные источники между тем утверждают, что среди ограничительных мер, которые Евросоюз рассчитывает ввести против России на три года, значатся визовые ограничения для россиян — как для бывших военнослужащих, так и для обычных туристов. Наряду с этим рассматривается возможность ограничения передвижений российских дипломатов по территории ЕС.