Сестра рассказала о последних днях Фриске: "Говорили, что максимум месяц жить. Но Жанка у нас сильная, боевая"

Жанна Фриске скончалась в июне 2015 года. Певица несколько лет боролась с раком, но болезнь оказалась сильнее.

Семья никак не может смириться с утратой. Родители и младшая сестра Жанны Наталья приняли участие в съемках нового выпуска шоу "Сегодня вечером". Они рассказали о последних днях артистки.

Так, смертельно опасный диагноз Жанне Фриске поставили вскоре после того, как она родила сына Платона. Причем медики с самого начала не делали благоприятных прогнозов.

"Сказали, что жить будет всего два месяца. Мы отправили ее в Германию, там она пролежали два месяца. Сначала в Гамбурге, потом нас отправили, как нам говорили, что это реабилитационный центр, оказался хоспис. Там тоже говорили, что максимум месяц жить. Но Жанка у нас сильная, боевая", - рассказала сестра.

После лечения в Германии Фриске отправилась проходить терапию в США, а когда ей стало лучше, полетела в Латвию, где провела несколько недель. "Для меня самое восхитительное, когда в Юрмале она вышла своими ногами. Потому что полгода она лежала, вообще не вставала", - отметила Наталья.

Едва почувствовав улучшение, Жанна немедленно принималась нянчиться с сыном. "В Латвии она начала потихонечку наслаждаться, она сама ему что-то готовила, она с ним гуляла, ей нравилось. Она очень сильно этого ждала", - припомнила родственница.

Наталья даже призналась, что они с матерью приносили Платона к Жанне в клинику. Для этого им пришлось подкупить сотрудников. "Она пыталась взять его на руки, но уже тяжело было, потому что силы покидали", - констатировала сестра.

После смерти певицы Платона забрал себе его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Однако из-за застарелого конфликта шоумен не дает видеться с ним родным Фриске. На шоу крестная мать мальчика Ольга Орлова публично обратилась к Шепелеву:

"Почти 11 лет прошло. Многое изменилось в нашей жизни. Я очень прошу, если есть такая возможность, разрешить лично мне, разрешить родителям повидаться с моим крестником Платоном. Пусть в этом мире случится хотя бы одно замечательное событие. Я просто не понимаю, какую угрозу мы можем нести этой встречей? Никто не будет делать ничего наперекор воспитанию, ничего плохого рассказывать. Мне просто очень хочется увидеть моего крестника. Я готова полчаса в кафе, при его контроле, просто поговорить, просто обнять, просто прижать к себе. Все-таки я его крестная мама. Я очень прошу".

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