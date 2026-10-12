В России создали платформу для обучения военных нейросетей

Минобороны России создало сервис для обучения нейросетей военного назначения.

Сервис предоставит доступ разработчикам беспилотных систем к хранилищу с видеоматериалами, в которых предоставлен результаты применения FPV-дронов и других беспилотников коптерного и самолетного типов.

В настоящий момент к платформе присоединились порядка 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей.

Для унификации обработки информации специалисты военного ведомства разработали классификатор распознавания данных, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин, курирующий проект.

Подчеркивается, что сервис надежно защищен сертифицированными средствами информационной безопасности, включая технологии криптографии и аутентификации.

Ранее сообщалось, что Минцифры может закрепить перечень государственных данных для обучения ИИ.