Собянин: Завершен ремонт фасада главного здания Киностудии Горького

В Москве завершили ремонт фасада Киностудии Горького. Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в рамках восстановительных работ заменили покрытие кровли и установили светильники.

Здание на улице Сергея Эйзенштейна было построено в 1939 году в стиле сталинского ампира. Фасад выполнен в форме подковы и украшен колоннадой. Рядом с киностудией привели в порядок сквер: уже через несколько недель эта территория станет доступной для горожан. Доминантой пространства будет фонтан в классическом стиле, его реконструкция почти закончена.

В прошлом году на улице Сергея Эйзенштейна открыли киносъëмочный и сервисный центры, а также комплекс костюма и реквизита.