Жуткое зрелище: в небе над Францией заметили редчайшие красные спрайты

Загадочное атмосферное явление, напоминающее кадры из фантастических фильмов, запечатлели в небе над Францией. Местному фотографу удалось снять на видео так называемые красные спрайты.

Причудливые линии света похожи на гигантских медуз, щупальца или корни деревьев. Их диаметр превышает десятки километров. А появляются эти спрайты всего на долю секунды, как правило во время мощной грозы. Также их происхождение связывают с магнитными бурями. По словам учёных, редкое явление вызвано электрическими разрядами в мезосфере, которая расположена значительно выше облаков.

За всю историю наблюдений удалось запечатлеть не более 20 красных спрайтов. А впервые об их существовании узнали только в 1989 году.