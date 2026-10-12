Украинские спецслужбы обманом вербуют российских школьников: как не попасть в сети радикалов

50 несовершеннолетних, завербованных украинскими спецслужбами, задержали сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. Операция прошла на территории 21 региона. Киевские радикалы цинично используют подростков: шантажируют, угрожают, или обещают лёгкий заработок. В итоге дети становятся фигурантами уголовных дел. В столице разработали специальную программу, которая поможет уберечь школьников от опасности.

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Российские подростки - сейчас одна из главных целей украинских спецслужб. К ним входят в доверие, обманывают, угрожают и ещё успокаивают, что за преступление ничего не будет, потому что несовершеннолетний. Сфотографировать режимные объекты, поджечь АЗС или релейный шкаф на железной дороге — это задания от кураторов, которые квалифицируются как терроризм.

Артур Бабич, блогер: "Я сначала увидел новость, что 15-летний подросток поджёг заправку. Офигел от этой новости. И понял, что я человек, у которого, как раз аудитория - эти ребята, которым по 15 лет. И я понял, что я могу их обезопасить или намекнуть, что, ребята, аккуратней с этими вещами".

Витя играл на мамином телефоне в любимую онлайн-игру. Продиктовал код из смс другу по команде, якобы чтобы получить подарки по акции. А потом началось. Позвонил неизвестный: мамина карта взломана, надо все деньги перевести на безопасный счёт.

"Вите приходит сообщение. Деньги ушли на Украину. Ты финансировал ВСУ. Твоя мама может сесть в тюрьму. Но ты можешь всё исправить. Присоединяйся к нашему телеграмм-каналу, там получишь задание".

Задание простое: сфотографировать завод в городе. А дальше задержание и тюрьма. Сюжет мультфильма захватывающий, но, к сожалению, очень жизненный. Сценарий, основанный на реальных событиях. Витя Смирнов - он не такой, как Витя из мультика.

Витя Смирнов: "Ну, я не сильно заигрываюсь там. Не отвечаю на все эти сообщения. И всё время удаляю там эти сообщения, потому что это очень странно. Потому что просят деньги, коды прислать. Фото какие-то заводов, банков".

Взаимодействие ФСБ, МВД, Следственного комитета, департамента образования. Москва - регион, где обкатывают новый подход в профилактики преступлений среди несовершеннолетних. Такие уроки школьникам явно по душе. Не стачивать зубы о гранит науки, а смотреть мультики популярных блогеров или приключенческие фильмы. Подход, явно заслуживающий внимание, в котором совместили приятное с полезным.

Ирина Каклюгина, руководитель Департамента образования и науки города Москвы: "Две девочки, 8 класс, общаясь в мессенджере, познакомились с ребятами. Завязалась переписка. Девочки сообщили свои какие-то данные, в том числе персональные. После чего на девочек вышли незнакомые люди и начали угрожать и шантажировать. Девочки не растерялись. Они вспомнили, что это очень похоже на сценарий сюжета, который они видели на уроке".

В этом случае всё обошлось. А не были бы внимательными, неизвестно чем всё закончилось. Бывает, что плачевно, если был невнимателен и поддался уговорам. Не важно, из-за страха или стыда. Или просто хотел заработать.

Леон Кемстач, актёр: "Для меня главное, чтобы это дошло до тех людей, кто в этом нуждается и для тех, кто не осведомлён. И я, конечно, надеюсь, что для всех дойдёт благодаря мне и, я надеюсь, что я сделаю свой вклад".

Но выход из ситуации, которая кажется безысходной, есть всегда. Его номер - 31. Это статья уголовного кодекса, согласно которой, при добровольном отказе от преступления человек освобождается от всякой ответственности. Поэтому, говоря молодёжным сленгом, - смело сливайся. Ничего не будет. В противном случае - наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.