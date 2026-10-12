Китай высказался об энергетическом перемирии между Россией и Украиной

Пекин поддерживает любые усилия, нацеленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Так в понедельник, 12 октября, в Министерстве иностранных дел Китая прокомментировали публикации о заключении Москвой и Киевом энергетического перемирия.

О решении сторон взаимно прекратить атаки на энергетические объекты объявил накануне президент США Дональд Трамп. Однако Москва и Киев этого еще не подтверждали. Источники Axios утверждают, что Россия не соглашалась на прекращение огня, а главарь киевского режима Владимир Зеденский заявил, что впервые слышит о таком энергетическом перемирии.

При этом официальный представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что "диалог и переговоры являются единственным осуществимым путем урегулирования кризиса", поэтому китайские власти поддерживают все усилия, способствующие миру, сообщает РИА Новости.

Обоюдный отказ от ударов по энергообъектам значится одним из пунктов мирного плана, который представили власти Индии. Источники уточняли, что представители Нью-Дели передали Киеву свои предложения во время поездки индийского министра иностранных дел в украинскую столицу. Пока конструктивной реакции на эту инициативу Украина не озвучивала.

Источники FT между тем утверждают, что Соединенные Штаты грозят Киеву блокировкой поставок вооружений, в том числе по инициативе PURL, и разведывательной информации, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекратят бить по российским нефтеперерабатывающим заводам.