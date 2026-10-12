"Весной будет, куда вернуться": что обязательно нужно сделать на даче перед зимовкой – версия МЧС

Пока дачники готовят свои участки к зиме и будущему сезону, собирая урожай, перекапывая грядки и сажая новые растения и кустарники, спасатели дали свой совет по противопожарной безопасности.

"Готовь сани летом, а дачу – осенью. Дом и постройки готовь к зимовке по правилам безопасности. Весной будет, куда вернуться", – говорится в сообщении МЧС России.

Спасатели напоминают дачникам, что убрать с территории вокруг дома и участка надо не только урожай. Вокруг построек не должно валяться никакого мусора, тем более горючих отходов. Так удастся обезопасить свои сотки от возможного пожара.

Баллоны с газом нельзя оставлять где попало. Все их надо сложить в одном месте, лучше – в отдаленной пристройке. И обязательно установить там табличку с простой, но привлекающей внимание надписью "Осторожно, газ!"

Уезжая из домика на зиму, нужно перекрыть все вентили с подачей газа, обесточить и сам дом, и другие постройки. И проследите за тем, чтобы пути к участку и водоисточникам не были завалены или заставлены старыми машинами, телегами, бочками – да чем угодно. Путь должен быть всегда свободен, чтобы в случае необходимости пожарная техника могла добраться до места ЧП без препятствий.

В МЧС просят не только соблюдать все эти правила, но и рассказать о них соседям по даче. Чем ответственнее все подойдут к соблюдению техники противопожарной безопасности, тем целее будут дома и участки.