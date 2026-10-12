Минцифры рассказало о защите дата-центров от БПЛА: "Решаем вопрос прикрытия объектов"

Российские власти ведут работу по защите объектов от вражеских ударов — это касается и центров обработки данных (ЦОД). Об этом рассказал в понедельник, 12 октября, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Как уточнил глава Минцифры, его ведомство совместно с Министерством обороны "решает вопрос прикрытия этих объектов".

Шадаев подчеркнул, что продолжение функционирования дата-центров и сохранение работоспособности "при том объеме атаки" подтверждает, что "коллеги уделяют необходимое внимание и резервированию, и разнесению" данных, сообщает РИА Новости.

Ранее в Кремле отмечали, что собственники бизнеса не всегда принимают достаточные усилия для антидроновой защиты принадлежащих им объектов, которые имеют критическое значение для обеспечения экономики и социальной сферы нашей страны, поэтому "ситуация будет анализироваться".

Между тем заместитель председателя правительства России Александр Новак констатировал сокращение ущерба от налетов вражеских дронов на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Вице-премьер объяснил это формированием пассивной защиты объектов в соответствии с моделями угроз. Наряду с этим была усилена активная защита средствами противовоздушной обороны (ПВО).