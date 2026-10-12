Евросоюз продолжил санкционную политику в отношении России, объявив в понедельник, 22 октября, о согласовании 22-го пакета рестрикций.

Как уточнила в соцсети Х верховный представитель Евросоюза по международным вопросам и политике безопасности Кая Каллас, в рамках новых ограничительных мер в черные списки внесены около 1,6 тысячи юридических и физических лиц, связанных с российским оборонно-промышленным комплексом.

Ранее российское представительство при Евросоюзе подчеркивало, что Москва не признает односторонние принудительные меры, а любые недружественные действия против нашего государства не останутся без ответа. Нелегитимные и необоснованные попытки нанести ущерб нашей стране — это напрасная трата времени и сил, напомнили в дипмиссии.

Заместитель главы правительства Италии Маттео Сальвини указывал, что санкции "ударили бумерангом по европейским экономикам, это видно невооруженным глазом — жизнь в странах континента дорожает по всем статьям". Европе не обойтись без нефти и газа из России, констатировал политик.

При этом киевский режим открыто выражает недовольство недостаточной эффективностью действий Европы. Говоря о вероятности принятия очередного пакета санкций в смягченном варианте, глава МИД Украины Андрей Сибига требовал действенных рестрикций, "от которых у россиян должна экономически гореть земля под ногами".