Агрессивный сосед покинул квартиру на Никитском бульваре после вмешательства "Московской безопасности"

На протяжении трех месяцев сосед "кошмарил" жильцов. Лишь совместными усилиями сотрудников городской службы и народных дружинников его сумели образумить.

Все началось с того, что, по словам жильцов, несколько недель назад один из собственников долей, который сам находится не в России, попытался вынудить соседей продать комнаты за бесценок. Для этого он вселил на свою жилплощадь мужчину, который недавно вышел из тюрьмы.

В результате новый жилец начал устраивать дебоши: он кричал, не убирался, а еще к нему часто наведывались неизвестные люди. Тогда соседи, которые не смогли самостоятельно справиться с агрессивным мужчиной, обратились за помощью в "Московскую безопасность".

Каждый день сотрудники ведомства и народные дружинники приходили в дом. Они фиксировали нарушения, проводили профилактические беседы и даже вызывали полицию. Их усилия возымели успех - вскоре сосед-дебошир съехал.

Ранее мэр Сергей Собянин назвал Москву центром притяжения для миллионов людей, гордостью и опорой великой России. Московские стандарты качества жизни активно внедряются на всей территории страны, а столица старается перенимать лучшее у соседей.

В ближайшие пять-шесть лет в Москве построят более 30 станций метро, продлят МЦД до крупных городов соседних регионов, построят первую линию высокоскоростной магистрали до Северной столицы.