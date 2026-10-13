Сегодня вторник, 12 октября, а это значит, что до Нового года осталось 79 дней.

Наша страна сейчас находится в глобальном противостоянии, а следующий год может стать поворотным и судьбоносным. Болгарская провидица Ванга утверждала, к 2027 году вокруг нашей страны объединятся ряд государств. Например, в орбиту влияния вернутся страны Восточной Европы. Также ясновидящая предсказала создание славяно-азиатского союза, что на деле уже произошло: Россия развернулась на Восток и крепко сдружилась с КНР и КНДР, пишет "Вечерняя Москва".