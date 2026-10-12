В ФРГ призвали готовить Европу готовить здравоохранение к военному кризису

Европейские страны должны готовить системы здравоохранения к кризисам, связанным с войной. С таким призывом обратился к зарубежным коллегам министр здравоохранения Германии Карстен Линнеманн.

По словам политика, необходимо извлечь уроки из событий на Украине, чтобы подготовить системы здравоохранения и население к потенциальным угрозам. Суровая правда, как выразился Линнеманн, заключается в том, что Европа должна быть готовой к реальным боевым действиям, в том числе — с точки зрения медицины и здравоохранения.

Германия, как заверил министр, уже готовит свою систему здравоохранения к войне: в стране разработан законопроект по совершенствованию логистических цепочек, повышению качества подготовки медперсонала, обеспечению безопасности информационно-коммуникационных систем, сообщает РИА Новости.

Польские политические лидеры открыто готовятся к войне против России. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что на случай войны он наварил варенья из фруктов, выращенных в собственном саду, накупил риса и приобрел ручной насос, а также решил, где будет прятаться.

Между тем жителей Норвегии официально уведомили о вероятности реквизиции имущества в случае начала боевых действий против России. Начальник логистического подразделения норвежской армии Андрес Йернберг объяснил это тем, что "Норвегия находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны".