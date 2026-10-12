Кому и когда выгоден цифровой рубль: ЦБ перечислил три сценария

Есть конкретные ситуации, в которых использование цифрового рубля заметно удобнее и выгоднее обычных наличных или безналичных средств. Об этом рассказала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова.

Как рассказала представитель Центробанка в эфире радио "Комсомольская правда", первый подобный сценарий реализуется при необходимости срочно перевести крупную сумму родному человеку. Через платформу цифрового рубля это можно сделать бесплатно. Ограничение лишь одно: конвертировать свои деньги в цифровые рубли можно не более чем на 300 тысяч рублей в месяц.

Второй сценарий позволяет индивидуальным предпринимателям (ИП) сэкономить на приеме платежей — цифровой эквайринг в такой ситуации выгоднее.

Наконец, третий сценарий помогает владельцам крупных холдинговых компаний с множеством юридических лиц по всей стране сэкономить на переводах и зарплатах. Цифровой рубль позволяет проводить операции без привязки к операционному дню и с минимальными затратами.

Кахруманова анонсировала появление в скором времени новых плюсов цифрового рубля. Например, смарт-контракты и алгоритмизируемые платежи оптимизируют и упростят различные сервисы, а также уменьшат издержки.

Ранее глава государства Владимир Путин подчеркивал, что власти должны подробнее объяснять россиянам, в чем разница между простыми безналичными расчетами и использованием цифрового рубля, поскольку "для рядового гражданина не очень понятно", в чем выгода и преимущества.

Председатель правительства Михаил Мишустин отмечал, что кабмин по поручению президента уже приступил к подготовке стратегий развития автономных систем и цифровых платформ. Разработки, которые создают в нашей стране, меняют облик будущего, заявил премьер-министр.