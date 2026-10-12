ВС России за минувшие сутки освободили два населенных пункта в зоне проведения СВО.

Подразделения войск "Центр" взяли населенный пункт Лидино Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Бойцы "Востока" освободили населенный пункт Никольское Запорожской области". Взятие села позволило нашим войскам расширить зону контроля и нарушить устойчивость обороны ВСУ.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области.