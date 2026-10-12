Покалеченная Ольга Бузова: "Я уже как будто свыкаюсь с этим уродством"

Летом Ольга Бузова травмировалась в собственной квартире. Звезде скандально известного реалити-шоу "Дом-2" даже сделали операцию. Однако до сих пор поющая ведущая страдает из-за травмы.

В новом интервью Ольга Бузова сообщила, что посетила врача и показала ему колено, которым сильно ударилась в ванной комнате. По словам артистки, тот не ожидал увидеть такое. При этом Ольга призналась, что вид ее колена оставляет желать лучшего, поэтому она переживает из-за этого.

"Приехала показать свое колено в центр эстетической медицины. Специалист был в шоке от того, что увидел. Я уже как будто свыкаюсь с этим уродством, но каждый раз со слезами смотрю на свою коленку. О юбках можно забыть", - констатировала расстроенная Бузова.

Однако Ольга не сдается. Она продолжает выходить на сцену в откровенных нарядах и намерена работать над устранением дефекта, передает Super.

Напомним, в июне Ольга Бузова упала в ванной и разбила колено. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" получила серьезную травму ноги, ее экстренно прооперировали. Говорили, восстановление будет долгим, медики даже не брались давать прогнозы.

Интересно, что родственники ни разу ее не навестили. Впоследствии Ольга Бузова заявила, что сама запретила близким приезжать к ней. Она стремилась оградить родных от лишних тревог.

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