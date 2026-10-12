Полина Диброва в шоке от запущенного состояния "украденной" дочери Елены Товстик: "Выход лишь такой"

Летом 2025 года на Рублевке разгорелся скандал. Жена телеведущего Дмитрия Диброва ушла из их большого семейного дома в съемный особняк к бизнесмену Роману Товстику. Миллиардер ради Полины оставил жену Елену, родившую ему шестерых детей. Шоумен с пониманием отнесся к решению супруги и не стал препятствовать разводу. При этом в семье Товстиков до сих пор кипят страсти. Елена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой.

На днях бывшая жена бизнесмена объявила, что Роман похитил ее дочь. На своей странице в соцсети Елена опубликовала полное боли заявление.

"Украли Алису перед судом! Два часа назад! Отец оказывает психологическое давление на дочь, настраивает против матери! Украл ее прямо во время уроков, хотя учительница еще вчера была предупреждена, что отдавать ребенка нельзя…" — сокрушалась Товстик.

Многодетная мама уверена, что французская школа нарушила правила и отпустила девочку с уроков по просьбе отца. Роман же, как отмечает Елена, проигнорировал предписанный судом порядок общения с дочерью, и выкрал ее.

Товстик заявление экс-жены не комментирует. Но Полина Диброва решила не молчать. Она рассказала, что мать совершенно не заботится о девочке, мол, у ребенка даже не было нормальной одежды.

"Алису забрал из школы родной папа. Роман не видел Алису больше месяца. Очень тосковал. Выход лишь такой, забрал по решению суда. Ребенок был в драных штанах и ботинках с мехом. Я лично видела. Шок", — призналась Полина.

Диброва отметила, что девочка была рада видеть отца. А Роман отвел ребенка в магазин и купил все необходимое. "Сейчас Алиса счастлива, проводит время с отцом. Все вопросы с внешним видом решены", — прокомментировала Полина.