С ягодами и мозгами: В Аптекарском огороде открылась выставка кактусов и суккулентов

В Аптекарском огороде буйство осенних красок: от нежно-желтого до сочного бордо. Деревья прощаются с листвой. А в Выставочной оранжерее никто ни с чем расставаться не собирается. Там царство вечно зеленых кактусов и суккулентов: маленькие и большие, пушистые и колючие, с цветами и ягодами. Здесь представлены самые модные тренды от старейшего в стране клуба любителей кактусов - Московского. Многочисленные гибриды, а также то, что широкая публика еще никогда не видела.

Ведущие кактусисты Москвы представляют более сотни экземпляров. В основном из Азии. Конкуренции в клубе как таковой нет, зато азарта хватает. Это для обывателя кактус - символ колючего характера, а для профессионала - предмет гордости. Цена за крошечное растение может доходить до миллиона в зависимости от редкости, сложности выращивания и селекции. Ирина Скворцова привезла кактусы, которым скоро стукнет сорок. Но они все такие же молодые и красивые. А ягоды на маммиллярии из Южной Америки еще и вкусные.

Вечнозеленые участники выставки находятся сейчас в легком анабиозе, предвкушая долгий сон. Все кактусы будут в глубокой спячке до весны. Так что посетителей просят громко не восхищаться, чтобы не разбудить.