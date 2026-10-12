"Я хотела цветочки": В Путилкове женщина оборвала гортензию в палисаднике и попалась

Еще недавно здесь цвели гортензии. Теперь вместо пышных соцветий – десятки сломанных веток. Что произошло, жильцы выяснили по камерам видеонаблюдения. Глубокой ночью некая девушка забралась в палисадник и обломала больше 30 веток, причем сделала это, навредив растениям. Серьезно пострадали четыре крупных куста. Собрав цветы в охапку, неизвестная унесла их домой. А утром куда-то отправилась с ними на такси. Соседи начали собственное расследование.

В цветочный магазин Елена, своими руками высаживавшая эти растения, пришла под видом обычного покупателя. И сразу обратила внимание на гортензии. По ее словам, они были очень похожи на те, что росли в палисаднике.

Женщина предположила, что продавец может иметь отношение к предполагаемой похитительнице, но скандал на месте устраивать не стала. Тем временем история цветочного вандализма вышла за пределы домового чата. Девушка сама вышла на связь в социальной сети.

Объяснила: цветы сорвала для себя, не больше десяти веток. И наживаться на гортензиях не собиралась: "Два миллиона просмотров, а я всего лишь хотела цветочки. Если серьезно, то я искренне сожалению и хочу извиниться за этот поступок. Я совершила ошибку и хочу эту ошибку исправить. Я сама лично куплю куст гортензии и посажу. Конечно же, это все выложу в рилс".

"Закон оперирует таким термином, как присвоение чужого имущества. Вот это уже законченный состав преступления. И по нему наступает ответственность. Если в рамках расследования будет выявлено, что они действовали сообща с продавщицей, то в этом случае ответственность усугубляется", - объяснил член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Пока же в этой цветочной истории больше вопросов, чем ответов. При этом обе стороны конфликта просят сердобольных жильцов не устраивать самосуд и травлю всех участников.