Новый температурный рекорд установлен в Москве

Новый температурный рекорд установлен в столичном регионе. Минувшая ночь стала самой тёплой не только с начала месяца, но и за весь период наблюдений на метеостанции ВДНХ в эту дату.

Температура поднялась до 12,5 градуса. Сегодня днём тоже аномально тепло - плюс 17. Это на 7 градусов выше климатической нормы. По словам синоптиков, дело в тёплом атмосферном фронте, который пересёк регион. Однако он же принёс в некоторые районы небольшие дожди.

Совсем скоро ожидается похолодание. Уже в среду днём будет около 10 градусов.