В Москве впервые прошло первенство России по гонкам дронов среди юниоров

Маршрут построен так, что пилоту приходится постоянно менять траекторию: резкие повороты, мёртвые петли, пикирования. Одна ошибка и дрон врезается в препятствие или теряет сигнал. Поэтому ребята сосредоточены максимально. За этим внешним спокойствием скрывается напряжённая борьба на пределе реакции и скорости.

По накалу страстей эти гонки не уступают "Формуле-1". Только вместо гоночного болида - маневренный коптер. Через FPV-очки спортсмен контролирует ситуацию в полете. Арсений участвует в таких соревнованиях с 4 лет. За плечами - больше 25 турниров. В зоне обслуживания дронов действует четко и уверено - здесь во время вылета ребята помогают своим - меняют поврежденные корпусы, аккумуляторы, ставят запасные лопасти.

Арсений Воронин, участник соревнований: "Как папа говорит: мечтать нельзя, а надо ставить цель, а цель у меня такая – обогнать чемпиона мира".

За победу борются более 80 спортсменов от 10 до 17 лет из 23 регионов России. Каролине удалось выполнить все элементы и уже 2 медали сверкают на шее: 1 место в личном зачете и 1 место в командном.

Каролина Щендригина, участница соревнований: "Летала я спокойно и не волновалась. Как спящая птичка. Мне нравится торнадо: вверх петля, поверлупы – вот такие вот закручивания".

Важна не только скорость, но и концентрация - она у пилотов на пределе.

Вадим Дзёма, старший тренер сборной России по гонкам дронов: "В полете они практически не моргают. Делали замеры, то есть там за три минуты спортсмен обычно не моргает концентрация полная, пульс в финалах доходит до 180 ударов в минуту, то есть это кардио, физическая подготовка очень серьезная у ребят. Плюс когнитивные навыки психология то есть это не простой спорт".

Сестры Лена и Настя Синицыны в полном соответствии со своей фамилией летают на дронах ловко и уверенно.

Анастасия и Елена Синицыны: "Адреналин такой, когда ты летишь: думаешь, как бы куда то не врезаться и при этом успеть первым".

А вот Николай считает, что самое главное – правильно обслуживать свою птицу перед соревнованиями и после них.

Николай Шатохин: "Это обдувалка: после каждого вылета моторы огненные потому, что крутятся с бешеной скоростью. После каждого вылета мы остужаем моторы, об них можно обжечь пальцы. Нагреваются до 100 градусов, – потом могут сгореть просто".

Судьи оценивают не только скорость, но и точность прохождения всех элементов. За пропуск ворот или касание стойки – штраф.

Егор Главный, судья Федерации гонок дронов России: "Участники конкретно сегодня летают на самых больших дронах. Диаметр рам составляет 330 мм. У них есть несколько попыток, несколько аккумуляторов, чтобы наверняка был шанс показать все свои силы".

В финале выберут имена тех, кто войдет в сборную России по гонкам дронов на 2027 год. Именно эти результаты станут для тренеров одним из ключевых критериев отбора.