Сергей Собянин открыл Шелепихинскую набережную после реконструкции. Так в столице продолжается преображение территорий Москвы-реки и создания прогулочных маршрутов.

Там построили и привели в порядок свыше трёх километров дорог. Установили новые светофоры и остановки общественного транспорта, обустроили пешеходные переходы и парковочные места. Существующий участок расширили до двух полос в каждом направлении. Важная часть проекта - создание нового общественного пространства со спортивными и детскими площадками. Общая протяжённость пешеходных и велодорожек составляет четыре километра.

"Здесь были в основном такие депрессивные территории, часть из них была вообще промзоной. Сегодня это такие общественные, комфортные пространства, доступные и для машин, и для отдыха, и занятия спортом москвичей. Поздравляю с этим событием жителей, тех, кто рядом здесь работает, гуляют здесь", – сказал Собянин.

Мэр Москвы также пообщался с москвичами и сделал памятное фото.