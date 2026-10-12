Средства противовоздушной обороны (ПВО) армии России в течение суток ликвидировали и обезвредили 646 украинских летательных беспилотников.

Как сообщает в понедельник, 12 октября, Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, наряду с этим были сбиты пять авиационных бомб.

Всего с начала специальной военной операции российские бойцы уничтожили 259 820 беспилотных летательных аппаратов врага.

Укронацисты намеренно выбирают мишенями для своих ударов мирное население. В Херсонской области отец 13 детей и его 15-летняя дочь стали жертвами атаки украинских беспилотников. Глава региона назвал извергами укронацистов, которые бьют по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения — это гнусное военное преступление против самой человечности.

В окружении генерального секретаря ООН рассказали, что Антониу Гутерриш встревожен эскалацией конфликта на Украине. Как подчеркивал заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак, Гутерриш осуждает атаки украинских беспилотников на регионы Российской Федерации.