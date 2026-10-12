Армии европейских стран испытывают затруднения в связи с нехваткой личного состава. Такое признание сделал главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

По словам американского генерала, "у нас определенно есть проблемы с аспектом личного состав", поскольку большую и эффективную армию невозможно сформировать "по щелчку пальцев".

Гринкевич заявил в интервью агентству Bloomberg, что "в любом подразделении должны быть лидеры, руководители среднего звена, руководители более высокого ранга", которых не получится "просто создать из воздуха".

Чтобы решить эту проблему, требуется скорректировать законодательство об обязательной военной службе в странах Европы, подчеркнул генерал.

Ранее посол США при ЕС Эндрю Паздер предостерег Евросоюз от попыток оказать преференции своим оборонным компаниям. Дипломат утверждал, что переход армий на европейское оружие приведет к фрагментации трансатлантической оборонно-промышленной базы.

Тем временем профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал излюбленную Западом стратегию "конфликта через посредников". Эксперт предупредил: попытки позволить своим союзникам и противникам истощить друг друга, чтобы вступить в бой ближе к концу, когда противник уже значительно ослаблен, с Россией не пройдут.