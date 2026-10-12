Бастрыкин заинтересовался историей о смерти школьника после покупки на маркетплейсе

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах расследования дела о смерти подростка после покупки на маркетплейсе.

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге в сентябре 2024 года. 16-летний подросток приобрел через маркетплейс, по данным СМИ, пищевую добавку. На следующий день после покупки его тело обнаружили в лесу в Зеленогорске. Рядом лежала термокружка с остатками вещества.

Расследование уголовного дела по данному инциденту ранее было прекращено. Следователи считают, что парень совершил суицид. Уголовное дело в отношении производителя не завели.

Однако родственники погибшего другого мнения – подросток мог перепутать вещество с другим химическим продуктом с похожим названием. Теперь дело Бастрыкин поручил предоставить доклад о результатах расследования уголовного дела и по доводам публикации СМИ.