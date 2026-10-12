Медики спасают актрису Марину Неелову

Марине Нееловой потребовалась помощь. О том, что происходит с 79-летней артисткой, рассказали в театре "Современник".

Сегодня, 12 октября, в Сети распространилась информация, будто Марина Неелова упала и получила перелом шейки бедра. Журналисты связались с театром "Современник", где служит народная артистка, чтобы прояснить ситуацию.

"Мы с Мариной Мстиславовной на связи. У нее все еще находятся врачи. Диагноз будет известен позже", - сообщили в культурном учреждении.

ТАСС сообщает, что рядом с Мариной Нееловой находятся медики. Сама народная артистка пока на связь не выходила.

Отметим, что актриса ведет крайне закрытый образ жизни. Она почти не дает интервью, крайне редко посещает светские мероприятия и общается с журналистами.

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