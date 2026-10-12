Ира Пинчук из "Дома-2" всех обманула со свадьбой: вот что было на самом деле

Ира Пинчук пережила крах своего первого брака. Звезда "Дома-2" долго приходила в себя, ей даже понадобилась помощь специалистов. Но несколько месяцев назад Ира встретила новую любовь. Недолго думая, она снова вышла замуж.

Вторым мужем Пинчук стал бизнесмен Саламбек Мартазанов. Сначала Ира и Самалбек заключили религиозный брак по мусульманским традициям. А спустя время они официально оформили отношения в МФЦ. После того, как Пинчук поставили в паспорт штамп о втором замужестве, Ира на своей странице в соцсети опубликовала серию свадебных фотографий.

Звезда "Дома-2" предстала в белоснежном кружевном платье с длинной фатой и шлейфом. Жених позировал в классическом костюме в полоску.

Поклонники Иры решили, что снимки сделаны перед праздничным банкетом. Многие принялись поздравлять Пинчук со свадьбой, отмечая, что она наконец-таки получила то, чего хотела. Дело в том, что с Араем Чобаняном Ира не устраивала свадьбу, они просто получили свидетельство о браке, а торжество планировали организовать позже, но это так и не случилось, у звезды реалити не было даже подвенечного платья.

Пока люди радовались за Иру, она молчала и никого не поправляла. Однако в итоге все-таки решила внести ясность. Оказывается, Пинчук немного слукавила. Свадьбы у нее снова не было.

"Мы сначала сделали никях, сейчас расписались просто в МФЦ. Свадьба будет обязательно, но позже", — заявила Пинчук.

При этом Ирина призналась, что столкнулась с хейтом. Многие блогеры не поняли, зачем она так торопит события. "Вместе мы полгода 24/7. Наша воля, чтобы мы поженились через неделю знакомства, так что еще запоздали. Происходящее могут понять только те, кто был на нашем месте", — пояснила Пинчук.