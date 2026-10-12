Нобелевская премия по экономике присуждена за исследование макроэкономической стабилизации

Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля за 2026 год присуждена американским ученым Роберту Э. Холлу и Майклу Вудфорду. Лауреатов назвал в понедельник, 12 октября, Нобелевский комитет Королевской академии наук Швеции.

Как уточнили в комитете, ученые удостоены этой высокой награды "за микроэкономические основы макроэкономической стабилизации".

Роберт Холл, который в 2010 году возглавил Американскую экономическую ассоциацию, известен не только исследованием теории потребления, безработицы и систем налогообложения — он также консультировал правительственные учреждения и структуры в США, включая Совет Федеральной резервной системы (аналог Центробанка).

Майкл Вудфорд также сотрудничает с Федеральной резервной системой США и является внештатным консультантом исследовательского отдела Федерального резервного банка Нью-Йорка. В научной деятельности сфера его интересов охватывает денежно-кредитную политику и финансовый рынок. Работы Вудфорда заложили основу динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE), которые используются центральными банками ряда государств для анализа состояния экономики.