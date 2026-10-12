Администрация российского лидера пока ничего не может сказать по теме так называемого энергетического перемирия. Об этом заявил в понедельник, 12 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, "продолжаются контакты". Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать заявление президента США от 11 октября о том, что Москва и Киев договорились прекратить атаки на энергетические объекты.

Политик при этом напомнил, что Россия хочет долгосрочного мира на Украине и готова делать для этого все необходимое. Москва не ищет раскола между США и Европой по конфликту на Украине — нам нужны лишь "действенные меры и ответственные решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование".

В то же время Дмитрий Песков отметил, что европейцы явно не относятся к "партии мира", поскольку они продолжают "делать все для того, чтобы не дать этой войне остановиться" (цитаты по ТАСС).

Глава российской дипломатии Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не заслужил передышку на поле боя.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман отметил, что такого затяжного энергетического кризиса мир еще не видел. Политик призвал "не сидеть сложа руки, а искать возможности для маневра по мере развития ситуации".