"Одной ногой съехал от меня": Ирина Слуцкая сообщила о решении любимого мужчины

Ирина Слуцкая после завершение профессиональной спортивной карьеры не сидит без дела. Прославленная фигуристка совмещает телевидение, руководство собственной школой, масштабные ледовые проекты, работу в Мосгордуме и семью.

У легендарной спортсменки трое детей. Впервые Ирина Слуцкая вышла замуж в 1999 году. Ее избранником стал Сергей Михеев. Вместе супруги прожили 17 лет, у них двое детей - сын Артем и дочь Варвара. Брак закончился разводом, но и фигуристка убеждена, что сделала верный шаг. Спустя два года после развода Слуцкая вышла замуж во второй раз - за бизнесмена Алексея Говырина. У них родилась дочь Кира.

В новом интервью Ирина Слуцкая призналась, что дома бывает разной. "Могу быть спокойной, мягкой, пушистой. Могу быть колючей и даже орущей. Люблю веселиться, улыбаться. Но мне, как и всем, свойственно расстраиваться, иногда плакать, ругаться. Я обычная мама и жена, конечно, не без изъянов", - призналась фигуристка.

Она рассказала, что совсем скоро любимый и единственный сын Артем покинет ее. Он принял решение жить отдельно. "Я очень люблю своих детей̆ и отдаю им все, что могу, чтобы они достигали своих целей. А цели у каждого свои. Любое начинание я всегда поддерживаю. Иногда дети приходят за советом, иногда мы просто обнимаемся и сидим рядом. Для меня эти минуты бесценны. Сын уже практически одной ногой съехал от меня, скоро и дочка начнет самостоятельную жизнь. Поэтому я хватаю эти моменты ласки и любви, как рыбка ловит ртом воздух", - сообщила Слуцкая.

Спортсменка призналась, что счастлива, когда счастливы ее дети, передает "Мир новостей". Ирина старается не терять присутствия духа ни при каких обстоятельствах. "Я сама прошла через момент, когда казалось, что все вообще невозможно: на пике карьеры мне поставили сложный̆ диагноз, и я думала, что не смогу вернуться в спорт, не смогу иметь детей̆. Но какая-то внутренняя вера и сила говорили: не сдавайся, иди вперед, борись. И я до сих пор каждое утро просыпаюсь и благодарю Господа за то, что моя жизнь складывается именно так..." - заключила фигуристка.

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