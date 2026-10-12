Путин обсудил с главой "Деловой России" развитие инвестиционной активности

Развитие инвестиционной активности обсудили сегодня Владимир Путин и глава "Деловой России" Алексей Репик на встрече в Кремле.

Беседа состоялась в преддверие юбилея организации, на днях ей исполнится 25 лет. Сегодня это крупное объединение собственников и руководителей частных компаний. На фоне беспрецедентного внешнего давления предприниматели решают важнейшие для страны задачи: импортозамещения, расширения экспортных возможностей, роста производительности труда. В ближайшее время основными целями станут укрепление технологического лидерства, увеличение внутреннего спроса, развитие несырьевого сектора, выход на перспективные рынки сбыта.

Владимир Путин: "Всегда есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны бизнеса, и со стороны государства. Они по разным причинам возникают и на самом деле являются не чем-то данным раз и навсегда; появляются новые элементы. Но сейчас есть свои вызовы, это очевидно. Хотел бы с Вами тоже обсудить и послушать Ваше мнение по поводу того, что нужно предпринять со стороны государства, чтобы бизнес чувствовал себя спокойно, уверенно, у себя дома чувствовал себя в безопасности и понимал бы, что государство стоит на страже его интересов, так же как и бизнес сегодня отвечает государству на все вызовы, с которыми сталкивается Россия".

Алексей Репик, председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия": "Владимир Владимирович, бизнес накопил серьёзные и важные для страны компетенции. Пренебрегать этим потенциалом для целей развития страны никогда неправильно. Как их задействовать по максимуму? У нас есть целый набор идей, в том числе отвечающих на ваши вопросы".